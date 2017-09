Fietsbeleid D66 een 'nekschot' voor winkeliers aan Haags Noordeinde

DEN HAAG - De winkeliersvereninging van Het Noordeinde is niet blij met het fietsbeleid van D66. Volgens de vereniging is het Noordeinde geen wijkcentrum waar je even op de fiets naar toe gaat voor een boodschapje, maar een winkelgebied met internationale modehuizen, galleries, interieur en design stores.

De winkeliers reageren hiermee op het concept verkiezingsprogramma van D66, waarin de fiets prioriteit krijgt. Bestuurslid van de winkeliersvereniging, Martijn Takes, geeft aan dat de mensen die de winkels aan het Noordeinde bezoeken nu niet bepaald snel op de fiets stappen; 'Moeten onze klanten hun maatpak, galajurk of schilderij in hun fietstas proppen? Veel van onze klanten hebben een druk leven en weinig tijd voor een fietstochtje naar centrum Den Haag. Dit programma is een nekschot voor de Haagse binnenstad, voor toerisme, retail en luxury shopping.'De kwestie loopt al sinds 2012. In dat jaar wijzigde D66-wethouder Tom de Bruijn de verkeerssituatie waardoor het fietsen in de winkelstraten werd toegestaan. Uit het verkiezingsprogramma blijkt nu dat D66 de fiets verkiest boven de auto. De winkeliers vinden het daarom nu echt tijd voor verandering. 'Met het verkiezingsprogramma van D66 blijft Den Haag een dorp en geen metropool voor mode, kunst en cultuur. Wethouder de Bruijn verlaat straks de gemeenteraad, maar wat ons betreft niet voordat hij zijn verantwoordelijkheid heeft genomen voor het falende fietsplan in de Haagse binnenstad.'Op aandringen van de winkeliersvereniging is er onafhankelijk onderzoek gedaan naar het fietsen in de winkelstraten. Hieruit bleek dat het fietsen in voetgangersgebied onveilig, onduidelijk en ongastvrij is. Naar aanleiding van deze resultaten heeft het onderzoeksteam een dringend advies voor een fietsverbod afgegeven aan de gemeente.Takes vindt dat de gemeente deze problematiek voor zich uitstelt en overweegt daarom juridische stappen te nemen. 'Ook is na vele beloftes en een beleidsplan de gemeente niet in staat gebleken om voldoende fietsparkeergelegenheid te faciliteren waardoor de fietser zijn fiets tegen etalages en monumenten stalt. Wij kunnen de fietser dit niet kwalijk nemen, want er is een structureel tekort aan fietsenstalling voor dit gebied. Inmiddels is de maat na zes jaar wel vol.' De gemeente moet volgens de winkeliersvereniging nu echt in actie komen.