Auto in brand na aanrijding in Den Haag

(Foto: Regio15)

DEN HAAG - Op de Stevinstraat in Den Haag is woensdagavond een auto tegen een geparkeerde auto gebotst. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder van de auto rond 19.45 de macht over het stuur kwijt. Na de botsing vloog de auto in brand. Dat meldt nieuwswebsite Regio15.





Het deel van de Stevinstraat waar het ongeluk gebeurde, tussen de Nieuwe Parklaan en de Badhuisweg is vanwege onderzoek door de politie afgesloten.



LEES OOK: Auto's in vlammen op in Gouda en Leiderdorp

Naast flinke schade aan beide auto's moesten ook een verkeersbord en een parkeerautomaat het ontgelden. Twee inzittenden van de auto zouden zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.Het deel van de Stevinstraat waar het ongeluk gebeurde, tussen de Nieuwe Parklaan en de Badhuisweg is vanwege onderzoek door de politie afgesloten.