Regen en wind verhinderen openluchtbioscoop in Leiden

LEIDEN - De openluchtbioscoop op het Pieterskerkhof in Leiden gaat de komende dagen niet door. De bedoeling was dat er donderdagavond, vrijdagavond en zaterdagavond films zouden worden vertoond. Maar, de weersverwachtingen voor de drie dagen zijn te slecht om het evenement door te laten gaan.

Op het plein naast de Pieterskerk zouden drie Italiaanse films worden vertoond. Maar omdat er veel regen en wind wordt verwacht is het niet verantwoord om een openluchtbioscoop te houden. Evert de Vries van het Internationaal Film Festival: 'We kunnen de Summer Special helaas niet laten doorgaan. Vooral de harde wind is een probleem. Bij één harde windvlaag ligt zo'n groot bioscoopdoek gelijk in een andere stad.'Toch kunnen de liefhebbers van Italiaanse film in het najaar alsnog aan hun trekken komen. De Vries: 'We gaan de geprogrammeerde films voor de buitenbios eind september of begin oktober alsnog vertonen, maar dan op een tropische locatie. Dewordt dan gehouden in een kas van de Hortus Botanicus Leiden. Daar hebben we zeker mooi weer!'