Open dag voor tientallen woningen in voormalige Haagse kazerne

Foto: Rijksvastgoedbedrijf

DEN HAAG - 42 huizen, 24 herenhuizen, 14 appartementen en meerdere penthouses. In de voormalige Prinses Julianakazerne in Den Haag, die in 2016 door het Rijksvastgoedbedrijf werd verkocht, komen tientallen nieuwe woningen. Op 23 september is er een open dag, heeft projectontwikkelaar ZINC Real Estate woensdag bekend gemaakt.