Oud-wereldtopper Tommy Robredo voorkomt vroege uitschakeling bij TEAN International

ALPHEN AAN DEN RIJN - De bekendste tennisser van TEAN International is door het oog van de naald gekropen. Voor oud-wereldtopper Tommy Robredo dreigde uitschakeling in de openingsronde van het Alphense challengertoernooi, maar de Spanjaard herstelde zich net op tijd. Hij bedwong met heel veel moeite Botic van de Zandschulp, de hoogst gerangschikte Nederlander: 6-7, 6-3, 7-6.

Aan het begin van de tweede set leek een sensatie in de maak. Van de Zandschulp, 322ste op de wereldranglijst, zette Robredo (175ste) op een 3-0 achterstand en leek daarmee op weg naar de overwinning. Maar de Spaanse gravelspecialist, voormalig nummer vijf van de wereld, herpakte zich op zijn favoriete ondergrond.Hij kwam terug tot 3-2, waarna de wedstrijd tijdelijk werd stilgelegd vanwege regenval. Na de hervatting had Van de Zandschulp weinig meer in te brengen tegen Robredo. Bij 5-4 in de beslissende set werkte hij nog wel een paar matchpoints weg, maar tevergeefs. De 35-jarige routinier uit Spanje stuit nu op Jeremy Jahn (Duitsland) of Ivan Endara (Ecuador).Boy Westerhof (421ste) bereikte woensdag als derde Nederlander de tweede ronde. Daarmee volgde hij het voorbeeld van Davis Cup-tennissers Tallon Griekspoor en Thiemo de Bakker. Westerhof versloeg in een driesetter zijn Italiaanse tegenstander Matteo Viola (286ste): 3-6, 6-4, 6-3.In de tweede ronde wacht voor hem een krachtmeting met Julien Cagnina, een Belg die via de kwalificaties het hoofdtoernooi bereikte en in zijn openingspartij landgenoot Arthur de Greef zag opgeven bij een 4-0 voorsprong voor Cagnina.