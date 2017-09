Politie zoekt getuigen na aantreffen bebloede fietser in Noordwijk

Archieffoto politie

NOORDWIJKERHOUT - De politie in Noordwijk is op zoek naar getuigen nadat ze een bebloede fietser aantroffen op de Schulpweg in Noordwijkerhout. De 43-jarige man werd afgelopen zaterdagnacht al aangetroffen, maar omdat het nog steeds onduidelijk is hoe de man gewond is geraakt is er nu een getuigenoproep.





Hij zat onder het bloed en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens de politie zou de man via de Huis ter Duinstraat en de Nieuwe Zeeweg zijn gefietst. Verdere details ontbreken nog.



