West Wekker: Verkiezingsprogramma D66 is 'nekschot' en bebloede fietser aangetroffen

REGIO - Goedemorgen! De week is al weer ruim doormidden. En het is alweer bijna vrijdag! Om jouw donderdag lekker te beginnen hebben we het belangrijkste nieuws op een rij gezet. Zo is het verkiezingsprogramma van D66 in Den Haag een 'nekschot'. En zoekt de politie getuigen na het aantreffen van een bebloede fietser. Dit is de West Wekker!

:

De winkeliersvereninging van Het Noordeinde is niet blij met het fietsbeleid van D66. Volgens de vereniging is het Noordeinde geen wijkcentrum waar je even op de fiets naar toe gaat voor een boodschapje, maar een winkelgebied met internationale modehuizen, galleries, interieur en design stores.De politie in Noordwijk is op zoek naar getuigen nadat ze een bebloede fietser aantroffen op de Schulpweg in Noordwijkerhout. De 43-jarige man werd afgelopen zaterdagnacht al aangetroffen, maar omdat het nog steeds onduidelijk is hoe de man gewond is geraakt is er nu een getuigenoproep.Franchisenemer Gerrit van Noort en Ahold zijn niet tot oplossing gekomen voor het conflict dat ze dinsdag uitvochten in de rechtbank van Haarlem. Dat betekent dat de rechter vrijdag alsnog uitspraak zal doen in de zaak. Van Noort, franchisenemer van een Albert-Heijnfiliaal op de Kooilaan in Leiden en in Berghem, wil dat Ahold hem weer producten gaat leveren. Die levering was gestopt waardoor de schappen in de winkel nu leeg zijn.De openluchtbioscoop op het Pieterskerkhof in Leiden gaat de komende dagen niet door. De bedoeling was dat er donderdagavond, vrijdagavond en zaterdagavond films zouden worden vertoond. Maar, de weersverwachtingen voor de drie dagen zijn te slecht om het evenement door te laten gaan.Op de Stevinstraat in Den Haag is woensdagavond een auto tegen een geparkeerde auto gebotst. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder van de auto rond 19.45 de macht over het stuur kwijt. Na de botsing vloog de auto in brand. Dat meldt nieuwswebsite Regio15.In de ochtend zijn er veel wolkenvelden en valt er mogelijk nog een buitje, maar in de loop van de middag breekt ook de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 18 graden en er waait een vrij krachtige wind.Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. In deze aflevering is Jet in Haastrecht. Zo komt ze door het huis van kunstenaar Marc Slootjes, bezoekt het museum van meneer Van Rheenen en openluchtzwembad De Loete.