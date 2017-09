Vechtpartijen en vernielingen, Delft gaat harder optreden tegen overlast bezoekers club Caesar

DELFT - De politie gaat de komende weken harder optreden tegen bezoekers van club Caesar in Delft die overlast veroorzaken, dat zei burgemeester Marja van Bijsterveldt na afloop van een gesprek met omwonenden van de club in theater De Veste. Veel bewoners van het gebied zijn de overlast zat. Zo'n vijftig van hen gingen woensdagavond in gesprek met de politie en de burgemeester.

Een vrouw vertelt voorafgaand dat ze ieder weekend vroeg wakker is van het lawaai, als de club aan het Vesteplein sluit. 'Het uitslapen mis ik heel erg. Het is echt ieder weekend van half vijf tot half zeven dat ik eruit ben.' Zo heeft iedereen die de avond bijwoont zijn eigen verhaal.Sommigen vertellen dat ze bang zijn of dat ze uitgescholden worden door bezoekers van de club. Maar ook klagen ze over straatraces, vechtpartijen,vernielingen, slecht bereikbare politie, stelletjes die seks hebben in de parkeergarage of een 'terras dat weer de lucht in vliegt'.Volgens PvdA-raadslid Bert Brehm is de overlast al zo'n vier jaar gaande. Eerst van een andere nachtclub en nu van de bezoekers van club Caeser. 'Het zit de mensen echt tot hier'. Toen er in de vroege ochtend van maandag 21 augustus op de nabijgelegen Zuidwal, geschoten werd , was voor veel omwonenden de maat vol. Er werd een gesprek met de politie en met burgemeester Van Bijsterveldt gepland.Dat gesprek, achter gesloten deuren, duurde zo'n anderhalf uur. Na afloop stelde de burgemeester vast dat het een 'pittig' maar ook een 'open en eerlijk gesprek' was waar mensen hun klachten aangaven. 'Mensen zijn het heel erg zat', aldus Van Bijsterveldt.Ze zegde toe de komende weken met alles wat ze gehoord had aan de slag te gaan. Ook zal er door de politie de komende tijd 'nog sterker gehandhaafd worden dan tot op heden gedaan is', volgens de burgemeester. 'Hier loopt het toch echt uit de hand en dat kunnen we gewoon niet tolereren.'De reacties van omwonenden achteraf, waren gemengd: 'Teleurgesteld', zei een man die liever niet met de pers wilde praten. Twee vrouwen waren positief, zij waren blij bijgepraat te zijn en verrast door de voortvarende aanpak van Van Bijsterveldt. Een vrouw die, met haar man naar buiten kwam zei: 'Ze gaan proberen te handhaven. Nou ja, dat hopen we dan maar.'Naast bewoners is de gemeente ook in gesprek met de eigenaar van de club. Hij was bewust niet uitgenodigd woensdagavond. Tegen Omroep West vertelde hij, dat hij zich schuldig voelt over de overlast en er alles aan wil doen om het op te lossen. Zo zou er sinds twee weken een nieuw beveiligingsteam zijn ingehuurd, dat ervaring heeft met het tegengaan van dit soort overlast.Ook deelt de club, volgens de eigenaar, sindskort gratis uitrijkaarten uit aan bezoekers en stimuleert ze hen om hun auto in de parkeergarage te zetten.