COLUMN: 'Zeg, ben jij juf ofzo?'

ZOETERMEER - 'Zeg, ben jij juf ofzo?’ De man die mijn cv-ketel komt repareren kijkt me verwachtingsvol aan. Ik ben gelijk van mijn apropos, hoe moet ik hier nu weer op reageren?

Ik dacht dat ik bezig met een heel gewoon gesprekje: ‘Sinds wanneer is de ketel uitgevallen? Had het ding al eens eerder kuren? Wanneer is hij voor het laatst nagekeken?’ Dat soort dingen. Het soort gesprek dat je verwacht te hebben met de cv-reparateur.En bij mijn beste weten was ik vriendelijk en beleefd en zeker niet betweterig. Iets wat bij sommige andere onderwerpen heus wel eens kan gebeuren, maar over verwarmingsketels weet ik nagenoeg niks en dus heb ik geen enkele reden om daar betweterig over te doen. Hoezo deed ik 'juffig'?Uiteindelijk schiet me toch een antwoord te binnen: 'Nou, toevallig ben ik daar heel kort geleden mee gestopt. Maar ik ben wel meer dan 15 jaar juf geweest. Hoe raad je dat nou weer?' Ik zeg het lachend in de hoop de eventuele spanning weg te nemen, want ik ben er niet helemaal gerust op. Misschien heb ik toch wat verkeerds gezegd. ‘Nou gewoon, hoe je er uit ziet enzo’, kaatst de man terug.Nu raak ik helemaal in de war. In gedachten check ik snel mijn outfit van die dag. Maar mijn haar zit niet in een knot en van een roze Winnie de Pooh sweater ontbreekt ook ieder spoor. Mijn hoge zwarte laarzen kunnen zelfs met de beste wil niet doorgaan voor verstandige juffenschoenen. Niet dat juffen ooit knotten of sweaters dragen, of dat er überhaupt zoiets als standaard 'juffenkleding' bestaat, maar dat waren zo gauw even de enige stereotypen die me te binnen schoten. Volgens mij voldeed ik daar niet aan, wat bedoelde deze man toch?‘Hoe ik er uit zie?’ vraag ik twijfelend. Nog steeds heb ik het gevoel dat ik me op glad ijs begeef. ‘Ja, nou ja’, zegt de monteur, nu duidelijk ook wat verlegen met zichzelf en de hele ongemakkelijke situatie ‘en hoe je praat, zo netjes zonder fouten. Dat hoor je echt niet overal. En dan die enorme boekenkast. Heb je al die boeken ook echt gelezen? En ik zie dat je een tekening van je kinderen ook mooi hebt opgehangen. In een lijstje, enzo, dus ik dacht: jij bent vast een juf!’‘Ow’, lach ik. De spanning is in één keer uit de lucht. 'Je maakt een compliment! Dankjewel.' 'Mwoa', murmelt de man terwijl hij weer de trap op loopt, terug naar de cv-ketel, ’vat het op zoals je wilt, ik dacht het gewoon. Je bent vast een juf’. Tevreden nestel ik me op de bank met een verse kop warme thee. Mooi dat ik het wel zo op vat.