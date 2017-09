Het is weer raak: geen treinen tussen Alphen aan den Rijn en Gouda

ALPHEN AAN DEN RIJN - Tussen Alphen aan den Rijn en Gouda rijden donderdagmorgen geen treinen door een overwegstoring. Er worden bussen ingezet tussen Alphen aan den Rijn en Boskoop. De NS verwacht dat rond 8.30 uur de storing verholpen is.

Reizigers tussen Alphen aan den Rijn en Gouda kunnen reizen via Woerden. Dat levert een kwartier extra reistijd op.Sinds maandag rijden er op het treintraject Alphen aan den Rijn-Gouda vier treinen per uur in plaats van twee. Reizigers hadden het de afgelopen maanden zwaar te verduren op dit traject. In acht maanden tijd werden er 36 storingen gemeld.