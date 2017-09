Hudson's Bay in Den Haag met luid gejuich geopend

Hudson's Bay in Den Haag (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - In het oude pand van de Haagse V&D is het Canadese warenhuis Hudson's Bay vanochtend onder grote belangstelling geopend. Met luid gejuich gingen de eerste bezoekers om 10 uur naar binnen. Omroep West nam voor de opening alvast een kijkje in het het nieuwe warenhuis aan de Grote Marktstraat.