Sneak preview: zo ziet Hudson's Bay in Den Haag eruit

Hudson's Bay in Den Haag (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - In het oude pand van de Haagse V&D opent donderdagochtend het Canadese warenhuis Hudson's Bay. Omroep West nam alvast een kijkje in het het nieuwe warenhuis aan de Grote Marktstraat.

Het gebouw is maandenlang onder handen genomen om het geschikt te maken voor het nieuwe concern. Hudson's Bay lijkt naar eigen zeggen totaal niet op V&D en richt zich op een 'jong en trendy' publiek.Om 10.00 uur openen de deuren van het pand voor het publiek. In Leiden komt ook een vestiging van het Canadese warenhuis in het oude V&D-pand, daar staat de opening gepland op dinsdag 12 september.