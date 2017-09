'De gemeente moet zich heel diep schamen', PvdA Teylingen woest om salaris van 266.000 euro

TEYLINGEN - De PvdA Teylingen is woest op het gemeentebestuur vanwege het riante salaris van 266.000 euro voor het inhuren van een externe medewerker. Volgens gemeenteraadslid Joost van Doesburg moet de gemeente zich 'heel diep schamen'.

De medewerker is door de gemeente ingehuurd om te werken aan 'complexe grondexploitatieprojecten'. Lokale politici komen woorden te kort om hun boosheid te laten blijken, na het onderzoek van het AD. 'De gemeente Teylingen moet zich heel diep schamen dat ze iemand 266.000 euro hebben betaald zonder dat hij iets bijzonders heeft geleverd. Dit kunnen we tijdens de braderie niet uitleggen aan onze inwoners', aldus Van Doesburg tegen Omroep West.Volgens de PvdA had deze 'meneer' helemaal geen bijzondere kennis in huis. 'Hij was geen projectleider of iets dergelijks. Hij fungeerde meer als ambtenaar die meewerkte aan een project. Hij leverde kennis over bouwgrond. De gemeente Teylingen had op een andere manier een oplossing moeten verzinnen. In plaats van iemand een ton meer dan het salaris van onze minister-president laten betalen.'De gemeente Teylingen kon donderdagochtend nog niet reageren.