Leiden helpt mensen met psychische problemen aan een baan

LEIDEN - Gemeente Leiden, GGZ en UWV gaan beter samenwerken om mensen met een uitkering, die psychische zorg krijgen, aan een baan te helpen. Leiden doet mee aan een landelijk plan, waar de overheid 3,5 miljoen euro beschikbaar voor heeft gesteld, voor twee jaar.

31 procent van de mensen met een uitkering krijg psychische zorg, of gebruikt medicijnen. 'Mensen die in de bijstand zitten hebben moeite om aan het werk te komen. Psychische kwetsbaarheid of problemen is daar wel een van de oorzaken van', zegt wethouder Marleen Damen (PvdA).



Leiden deed eerder al een proef met dit plan. 'We kiezen iemand uit en kijken met diegene, en mensen om die persoon heen, wat er nodig is om hem of haar weer aan het werk te krijgen.'



Begeleiding en structuur



Het is volgens de gemeente een hele klus om GGZ begeleiding, de afdelingen reïntegratie, werk en inkomen van de gemeente en werkgevers te laten samenwerken. 'En dat mensen niet alleen een baan vinden die bij ze past, maar ook goed kunnen blijven functioneren.



Om dat te bereiken zijn een paar dingen belangrijk, zegt Damen. 'Je moet met de mensen zelf goed doorpraten over wat ze willen en wat past.' Daarnaast is begeleiding en structuur heel belangrijk. 'Als er iets is moeten ze daar op kunnen terugvallen. Ook moeten de werkgever en collega's ermee leren omgaan dat iemand een tijd uit kan vallen en daarna weer terug kan komen.'



Koud watervrees



Leiden ervoer dat werkgevers eerst wel wat koud watervrees hebben. 'Maar we hebben al veel ervaring met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Wij merken dat als we goede afspraken maken met werkgevers en ze goed helpen, dat ze er zeker toe bereid zijn.'



De regio's Leiden en Rijnland krijgen een paar ton van de overheid voor dit project. 'Het is een zetje om mooie dingen te doen.'