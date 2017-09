Trek je regenkleding aan voor Anouk en Doe Maar tijdens Live on the Beach

DEN HAAG - Trek je übercharmante regenkleding maar uit de kast, het regent vrijdag tijdens het concert van Anouk bij Live on the Beach op Scheveningen. 'Het kan de hele avond regenen', weet Omroep West-weerman Huub Mizee. Paraplu's zijn verboden, die worden bij de ingang in beslag genomen. Zaterdag is de weersverwachting tijdens het concert van Doe Maar iets beter. Er valt af en toe een bui, maar ook dan is het verstandig regenkleding aan te doen.

P1 - Scheveningen Bad - Zwolsestraat 426 - 2587 Den Haag (2.030 plaatsen).

P2 - Nieuwe Parklaan - Nieuwe Parklaan 248 - 2587 Den Haag (570 plaatsen).

P3 - Kurhaus - Gevers Deynootplein 189 - 2586 Den Haag (250 plaatsen).

P4 - Havenkwartier - Dr. Lelykade 220 - 2583 CP Den Haag (93 plaatsen).

P5 - Zwarte Pad - Zwarte Pad Den Haag (450 plaatsen).

P+R Hoornwijck Den Haag van waar met tram 15 naar het centrum van Den Haag en vervolgens naar Scheveningen gereisd kan worden.

Vrijdag wordt zo'n 40 millimeter neerslag verwacht, dat is bijna twee plastic bierglazen vol. Met een temperatuur van 15 á 16 graden is het ook niet een aangenaam zomers buitje. Stevige schoenen op het mulle zand zijn ook een aanrader. Houd er rekening mee dat het flink kan waaien. Het podium is zo gebouwd dat de artiesten uit de wind staan, maar voor het publiek geldt dat niet. 'De wind waait recht hun gezicht in', zegt weerman Huub Mizee.Het terrein gaat om beide dagen om 17.00 uur open. Rond 23.15 uur is het programma afgelopen. We hebben de vervoersmogelijkheden voor je op een rijtje gezet. Na afloop van het concert is het handig om rekening te houden met je vertrektijd uit Scheveningen zodat je de laatste aansluiting nog kunt halen.In verband met werkzaamheden aan het spoor vrijdagnacht en in het weekend, zal een aantal bezoekers rekening moeten houden met omreizen en/of extra reistijd. De NS verkoopt speciale Live on the Beach OV dagretours . Controleer ook tijdig de reisplanner op ns.nl. Vanaf Den Haag Centraal rijdt er een speciale buspendel naar Scheveningen Deze speciale Live on the Beach pendelbussen rijden om de 15 minuten en brengen je tot 500 meter van de ingang van het concertterrein. Let op: je moet van tevoren een ticket voor deze dienst boeken, Kosten: 6,50 voor een retour. Het kaartje is uitsluitend online te bestellen via concertvervoer Ook kun je vanaf Den Haag Centraal met tram 9 tot Madurodam, daar overstappen op bus 69, en met bus 22, uitstappen bij de halte Badhuiskade. Vanaf Hollands Spoor met tram 1 naar Scheveningen Noorderstrand, uitstappen bij de halte Badhuiskade, of met lijn 11 naar het eindpunt Scheveningen Haven.Woon je in Den Haag, kom dan vooral met de fiets. In de buurt van het concertterrein is een grote gratis fietsenstalling ingericht. Je kunt ook een fiets huren, een OV-fiets of een Haagse stadsfiets.Kom je toch met de auto? Probeer dan je auto in één van onderstaande parkeergarages te parkeren. Op straat zelf geldt vaak een maximum parkeertijd van een uur.