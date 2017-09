Solar Team TU Delft in problemen: Vliegtuigmaatschappijen durven accu niet mee te nemen

DELFT - Het Nuon Solar Team van de TU Delft heeft grote problemen om hun handgemaakte accu naar Australië te krijgen voor de solar race. De batterij staat nu in Singapore, maar komt niet verder omdat vliegtuigmaatschappijen door recente ongelukken met batterijen de accu niet mee durven nemen. De afgelopen tijd zijn er meerdere batterijen in de lucht ontploft.

Het is een zware tegenslag voor de TU Delft, die zonder accu niet aan de World Solar Challenge kan deelnemen op 8 oktober. De TU Delft hoopt met hun nieuwe racemonster Nuna9 wereldkampioen te worden tijdens de World Solar Challenge. De teamleden zetten alles op alles om de batterij van hun nieuwe racewagen alsnog van Singapore naar Darwin te krijgen.Tegelijkertijd werkt het Solar Team aan een noodplan: ter plekke een nieuwe accu in elkaar zetten. Daarvoor worden speciale onderdelen besteld uit Japan. Het bouwen van een dergelijke accu neemt veel tijd in beslag, waardoor het de vraag is of ze op tijd een batterij af is voor de race. Ook in het gunstigste geval - waarbij de accu alsnog via Sydney wordt gevlogen en naar Darwin wordt gereden - wordt het spannend, omdat er nog de nodige dingen moeten worden getest voordat de accu gereed is voor de race.