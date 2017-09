'IJsbaan Silverdome Zoetermeer is zo lek als een mandje'

ZOETERMEER - De 250 meter ijsbaan van Silverdome is zo lek als een mandje, er komen amper bezoekers en schaatsverenigingen maken er steeds minder gebruik van. Dat zei de advocaat van de ijshal in Zoetermeer tijdens een kort geding dat donderdag diende. De Silverdome heeft de ijsbaan definitief gesloten, de gemeente wil dat de baan weer open gaat.

Volgens de Silverdome lopen de bezoekersaantallen hard terug. 'Er kwamen in 2016 zo'n 50 mensen per dag. Die betaalden 7,50 euro voor een kaartje. Daar kan geen ijsbaan van open blijven,' zo rekende de advocaat van de ijshal de rechter voor. Daarnaast is de baan lek door scheuren in het beton. 'Repareren kost 250.000 euro. En dat gaat zeker twee maanden duren.'De gemeente Zoetermeer vindt dat de ijsbaan een breed maatschappelijk belang dient. 'Schaatsjeugd moet uitwijken naar andere locaties, ondernemers in de Silverdome zijn gedupeerd en ijsverenigingen zien hun ledenaantallen krimpen,' zei de advocaat van de gemeente in de rechtszaal. De gemeente eist dat de ijsbaan in oktober weer open gaat De ijshockeybaan en de curlingbaan van de Silverdome zijn open sinds 14 augustus. 'Die banen zijn wel rendabel. De ijshockeybaan wordt bijna 70 uur per week verhuurd,' vertelde de advocaat van de ijshal. 'De ijsbaan slechts 8 uur per week. Als we die open houden, gaat de boel failliet.'De rechter vroeg zich af of er een tussenweg mogelijk is; een tijdelijke reparatie, zodat de baan toch open kan in oktober. Volgens de Silverdome is dat onmogelijk. De rechter hoopt dat de partijen er binnen een week toch nog samen uitkomen. Zo niet, dan volgt op 14 september een uitspraak.