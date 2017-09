Successen en tegenslagen: Museum Voorlinden bestaat 1 jaar

WASSENAAR - Museum Voorlinden bestaat volgende week maandag alweer één jaar. Tijd om terug te blikken op afgelopen jaar. Wat heeft het in een jaar opgeleverd, wat waren de hoogtepunten en hoe zit het nou met het parkeerprobleem?

In het afgelopen jaar heeft het museum naar eigen zeggen veel bezoekers mogen ontvangen. Maar hoeveel precies, wil het museum niet zeggen. 'In elk geval in de duizenden', zegt een woordvoerder. Voorlinden noemt het vooral verrassend dat er veel kinderen op bezoek komen. In de weekeindes zou het gaan om zo'n tien procent van het bezoekersaantal.'Het museum is voor de kinderen een echte beleving, de reus die in het museum staat vinden ze leuk, spannend en eng tegelijkertijd. Daarnaast vinden ze het zwembad, de lichtjes en het grote landgoed om het museum heen ook fantastisch. De kinderen kunnen vanuit het museum tot aan de duinen of door het bos lopen.' Volgens Voorlinden werkt de 'combinatie van kunst en natuur erg goed'.De tentoonstelling 'Say Cheese' van Martin Creed was volgens het museum een van de hoogtepunten, waar veel positieve reacties en recensies op kwamen. Daarnaast heeft het museum ook een nominatie voor de LCD Awards binnen gesleept, een dezer dagen horen ze of ze de prijs ook hebben gewonnen.Ook heeft het museum een Glas Award gewonnen voor het ‘schijn-zwembad’ van de Argentijnse kunstenaar Leandro Ehrlich, waarbij het lijkt alsof er museumbezoekers in het zwembad zitten.Naast de hoogtepunten heeft het museum ook een aantal tegenslagen te verwerken gehad. Zo vertrok de 'grote man' achter het museum , directeur Wim Pijbes, al na twee maanden.Het museum is Pijbes wel dankbaar voor het 'enthousiasme en de ervaring die hij heeft gedeeld tijdens de opstartfase van het museum'. Pijbes zit nu samen met vier anderen in het bestuur van het museum.Daarnaast had het museum een parkeerprobleem. Nog voor de opening werden honderden parkeerplaatsen aangelegd op het parkeerterrein, waarvoor geen vergunning was gevraagd Het vergunningentraject nu loopt nog steeds. 'Dit duurt nog een periode vanwege onderzoeken en notities die moeten worden geschreven. De gemeente Wassenaar staat ons hierin bij', zegt de woordvoerder van het museum.