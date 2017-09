'Leren in jezelf te vertrouwen', jongeren in Gouda krijgen nieuwe kans

GOUDA - Twintig jongeren uit Gouda en omgeving zijn donderdag begonnen met het project School@Work. Het gaat om jongeren die vaak nog leerplichtig zijn maar wel van school zijn gegaan. Ze hebben geen opleiding, geen baan en ook nog geen uitkering. In heel Nederland vallen nu zeker 10.000 jongeren buiten de boot.

Als ze deze kans niet krijgen komen ze straks misschien wel voor jaren in de bijstand', zegt verantwoordelijk wethouder Rogier Tetteroo (PvdA) donderdag bij de aftrap in het Huis van de Stad in Gouda. 'En zie daar maar weer eens uit te komen.'Taal en het leren jezelf uit te drukken is heel belangrijk', zegt Simon Jelsma, bestuursvoorzitter van MBO Rijnland, de nieuwe naam van de fusie tussen IDCollege en MBO Leiden. Ook hij zet donderdag zijn handtekening. 'Ze moeten leren weer meer in zichzelf te vertrouwen.'De jongeren zelf hebben genoeg ambitie maar worden dwarsgezeten door hun verleden als oorlogsvluchteling of hun taalachterstand. 'Verpleegkundige', zegt één van hen als we vragen wat zij wil worden. 'Iets met computers', zegt een jongen die al vijf jaar in Nederland is maar nog nauwelijks Nederlands spreekt.Door een unieke samenwerking tussen de gemeente Gouda en MBO Rijnland krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf, leren ze de taal en kunnen ze makkelijker aan het werk of weer naar school. Volgens Jelsma zijn er al meerdere gemeenten geïnteresseerd.