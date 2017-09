Verdachten van Leidse liquidatie zwijgen: 'Straks ben ik aan de beurt'

DEN HAAG - 'Als ik dingen ga verklaren, dan ben ik straks aan de beurt. Het is gewoon te gevaarlijk', zegt de 35-jarige Mohamed H. in de Haagse rechtbank.Hij beroept zich donderdag op zijn zwijgrecht. H. en de andere verdachte Leon N. zitten sinds 21 juli 2016 vast. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van Zeynel Er, een maand eerder op de Rooseveltstraat in Leiden.

De Turkse zakenman werd op klaarlichte dag doodgeschoten Waarom is nooit duidelijk geworden. De politie onderzoekt of hij mogelijk het slachtoffer werd van een persoonsverwisseling, hij was in oktober al doelwit geweest zijn van een aanslag. Mohamed H. wil de vragen van de rechter wel beantwoorden, maar krijgt het advies van zijn advocaat, de bekende Brabantse strafpleiter Jan Hein Kuijpers, om zijn mond te houden. Kuijpers wil eerst afwachten tot de andere verdachte, Leon N., zijn verhaal heeft gedaan.Het enige dat H. toegaf is dat hij de dag van de liquidatie in Leiden was. Volgens het OM wordt dat ook ondersteund door gegevens van zijn telefoon. Tijdens de zitting worden ook beelden getoond van twee mannen. De vraag is of het om de twee verdachten gaat.H. blijft zwijgen. Tegen de rechter zegt hij dat hij niet zo maar dingen kan verklaren over anderen. Hij vreest voor represailles als er iemand wordt aangehouden omdat hij iets gezegd heeft. Zijn advocaat ziet die dreiging ook: 'Ik heb er geen zin in dat als hij de deur uitloopt, hij op zijn rug komt te liggen. Zo werkt dat, in dat milieu.'De zitting donderdag is bedoeld om te kijken naar de stand van het onderzoek, zodat eventueel een datum voor een inhoudelijke behandeling kan worden geprikt. Maar zover is het nog niet, aangezien het dossier 'hier en daar nog wat vragen oproept', volgens de rechter.Ook Kuijpers heeft nog wel wat wensen. Hij wil dat de politie een bonnetje opspoort. Mohamed H. werd onder meer herkend aan zijn schoenen. Maar dat bonnetje moet volgens Kuijpers uitwijzen dat de schoenen pas gekocht zijn na de liquidatie.Daarbij trekt hij de verklaring in twijfel van een getuige, die in juni gehoord is. De man zegt dat hij na de liquidatie een 'onverzorgde tengere Marokkaan met een bos krullen' uit een auto heeft zien stappen, terwijl Mohamed H. een vrij gespierde, goed verzorgde man is zonder krullen. Na de liquidatie vluchtte twee mannen in een Volkswagen Caddy. Even verderop, stappen ze over op een scooter.Volgens Kuijpers is de zaak van het Openbaar Ministerie een 'boterzacht dossier'. Dat DNA van verdachte H. op de Volkswagen Caddy is gevonden is volgens Kuijpers verklaarbaar, omdat hij verdachte Leon N. kent. Hij is er van overtuigd dat zijn client niet veroordeeld gaat worden. Hij wil dan ook dat zijn client zijn proces in vrijheid mag afwachten.H. zegt tegen de rechter dat hij ook graag vrij wil komen. Uiterlijk vrijdag moet hij aan de gemeente laten weten dat hij vrij is, anders schijft de gemeente hem uit en raakt hij zijn huis kwijt. Toch vindt de rechter dat niet opwegen tegen de verdenking tegen hem. Hij en Leon N. blijven vastzitten.