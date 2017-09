'Ik ben van IS', verplichte behandeling geëist tegen dronken bomdreiger in tram

Archieffoto | foto: Omroep West

DEN HAAG - 'Ik ben van IS! Ik ga een bom gooien!' Dat schreeuwde de 47-jarige Faisal B. eind mei in tram 15 in Den Haag. Het Openbaar Ministerie eist donderdag in de rechtbank een verplichte behandeling van twee jaar in een zogenoemde 'veelplegerskliniek'.

De trambestuurder ergerde zich al aan B. toen hij aan het begin van de middag luidruchtig instapte. Hij was op weg naar de kroeg. Eerst zou hij hard 'Bingo' bingo' in het oor van een vrouw hebben geroepen, die daarna gauw uitstapte.



Vervolgens hoorde een stelletje hem schreeuwen: 'Ik ben van IS. Casino, casino ! Iedereen zijn koppen gaan eraf. Die gaan we snijden. Ik ga een bom in de tram gooien ! Ik ga een IS-bom in de tram gooien !'. Het stelletje belde de politie.



Bang



Via camerabeelden kon de verdachte later worden opgespoord en aangehouden. B. veroorzaakte de onrust een week na IS-aanslag in Manchester waar meer dan twintig mensen omkwamen.



'Ik en iedereen in de tram was bang dat hij echt een bom zou laten afgaan', aldus een van de slachtoffers over B.



Dronken



'Ik ben helemaal niet van IS', zegt Faisil B. tegen de rechter. Hij geeft toe dat hij had gedronken en dat hij in die tram was. Maar hij wist zeker dat hij 'die woorden' niet had gezegd.



Faisal B. wil geen 'veelplegersmaatregel'. Hij heeft al een fors strafblad, psychische problemen en kreeg al eens een voorwaardelijke veeplegersmaatregel. 'Maar de drank is het echte probleem', weet een reclasseringsmedewerkster. 'Dan raakt hij weer ontregeld en gaat hij dit soort dingen doen'. De reclassering adviseert nu een onvoorwaardelijke veelpegersmaatregel. En het OM eist dat nu dus ook.



Toerekeningsvatbaar



Volgens de advocaat had Justitie onderzoek moeten laten verrichten naar de toerekeningsvatbaarheid van zijn 'kwetsbare, verwarde en verslaafde client'. Hij keurt een veelplegersmaatregel af en vraagt vrijspraak of een veel lagere straf.



De uitspraak is op 20 september.