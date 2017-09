Musketonhaakjes gezocht voor sleutelhangers voor nieuw inloophuis voor kankerpatiënten

Musketonhaakjes gezocht voor sleutelhangers

DEN HAAG - Ria Bergh uit Pijnacker stuurde een lieve mail naar SuperDebby. Haar dochter Brigitta zet zich samen met een aantal anderen in voor het goede doel. Daarvoor is ze op zoek naar musektonhaakjes. De haakjes die bijvoorbeeld aan de muntjes voor boodschappenkarretjes zitten. Het is erg lastig om aan de haakjes te komen, dus schakelde Ria de hulp van SuperDebby in.

Geschreven door Redactie SuperDebby

'Ik heb al 12 haakjes gescoord, maar dat moeten er natuurlijk nog tientallen meer zijn.' zegt Ria. De musketonhaakjes moeten uiteindelijk aan de zelfgemaakte sleutelhangers komen die de vrijwilligers zelf aan het haken zijn. De sleutelhangers worden verkocht en de opbrengst daarvan gaat naar Stichting het Nije Huis. Deze stichting heeft een inloophuis voor kankerpatienten en hun naasten voor zorg en ondersteuning. Ze willen heel graag een nieuw inloophuis openen, maar daar is een hoop geld voor nodig.



Heb jij musketonhaakjes voor Ria en haar dochter? Mail naar superdebby@omroepwest.nl of bel met 070 307 88 88 om zo dit goede doel te steunen!