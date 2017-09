Deedee helpt door orkaan Irma getroffen families op Sint Maarten

DEN HAAG - De afgelopen 24 uur heeft Deedee Johnson (29) niets anders gedaan dan bellen en appen met haar zussen op Saba en Sint Maarten, waar orkaan Irma een ravage heeft achtergelaten. 'Ik ben ontzettend moe, maar mijn familie is oké, iedereen is veilig.'

Deedee is geboren op Saba en opgegroeid op Sint Maarten. Ze studeert International and European Law in Den Haag. Het huis van haar zus in Beacon Hill op Sint Maarten is kapot. 'Het dak is verschoven en zit een gat in. Ramen zijn kapot, een container van een schip is op auto's terechtgekomen.'Haar zus is met haar verloofde en honden naar de buren gevlucht. Het plaatsje Beacon Hill heeft een groot nadeel: er is maar één toegangsweg. 'Ze kunnen nu geen kant op, er is zoveel water in de straten dat je kan zwemmen.' Het is wachten op de militairen, zegt ze.Deedee weet goed hoe het is om een orkaan mee te maken. Ze was 7 jaar toen orkaan Luis in 1995 over Sint Maarten raasde. 'We zijn toen gered door mariniers. Dat weet ik nog heel goed.''We gingen toen naar een opvanglocatie', vervolgt ze. 'Toen we weer terug naar huis konden, was ons dak weggewaaid en waren onze spullen gejat. Er werd toen veel geplunderd. Net als nu.'Daarom probeert Deedee zoveel mogelijk spullen te verzamelen om die kant op te sturen. Mensen die dakloos zijn worden opgevangen door andere eilandbewoners. 'Iedereen helpt elkaar, dat maak je alleen mee met zo'n situatie als deze.'Via de Facebookpagina Unified Sint Maarten Connection (USC) probeert Deedee zoveel mogelijk mensen met elkaar in contact te brengen. 'We willen families verbinden die elkaar nog niet hebben kunnen bereiken. En we maken een lijst met vermisten.' Deedee is nog steeds op zoek naar mensen die willen helpen