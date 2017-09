COLUMN: Loslaten

WESTLAND - Steeds meer ouders brengen hun kind met de auto naar de middelbare school, zo las ik op internet. ‘Belachelijk’, was het eerste dat door mijn hoofd schoot. Ik bedoel hallo, die kinderen staan toch voor gek als ze gebracht worden?

Verwende papkindjes. Nee, fietsen moeten ze. Dat moest ik ook vroeger, door weer en wind door de polder naar Delft. Als het te hard waaide moest ik maar gaan lopen met mijn fiets aan de hand en zware boekentas op mijn rug.



Misschien verwennen we onze kinderen tegenwoordig teveel. Mijn oudste zit in groep 8 en gaat op de fiets. Vorig jaar mocht hij nog vaak met de auto mee, nu hebben we besloten dat hij elke dag zelf gaat fietsen. Hij is er oud genoeg voor.



Hij kent de gevaren

Vol enthousiasme ging hij na de vakantie op de fiets naar school. Op sommige dagen met een vriendje, op andere dagen alleen. Hij kent de gevaren en weet dat hij met een grote boog om vrachtwagens heen moet en oogcontact moet maken met de chauffeur. Wij wonen nou eenmaal een paar kilometer van school, en in ons drukke tuinbouwgebied is veel vrachtverkeer. Gelukkig is onze zoon heel verstandig en oplettend.



Mijn regenjas lenen

Maar vorige week regende het ineens. En niet zo’n klein beetje ook, nee hard. Keihard. Hij keek naar buiten en toen vragend naar mij. Wat nu? Ik deed nog een halfslachtige poging om hem een regenpak aan te praten. Hij kon mijn regenjas wel lenen (die wordt zelden gebruikt), dan kon zijn zware boekentas eronder. Ook moest hij extra goed op vrachtwagens letten, door de vele regen zou het zicht beperkt zijn. Hij keek nog eens hoofdschuddend naar buiten. En ik dacht: waar ben ik nou helemaal mee bezig!



Fietsen kan altijd nog

Moet ik die jongen nu naar school laten fietsen door weer en wind, met zware boekentas, terwijl ik nota bene zelf in de auto stap om naar dezelfde school te rijden voor de rest van het gezin? Wat moet ik doen als ik hem inhaal? Toeteren?

‘Hup, kom maar lekker met de auto mee!’ Nou, dat liet hij zich geen twee keer zeggen. Fietsen kan altijd nog. Volgend jaar moet hij echt elke dag fietsen naar de middelbare school. Laten we het loslaten in stapjes doen, dat is ook voor mama beter. Een verwend papkindje? Ach, beter verwend dan verwaarloosd…