3,5 jaar geëist voor gevaarlijk drugslab in huis

DEN HAAG - Het cocaïnelaboratorium dat op vrijdag 26 mei in een Haagse rijtjeswoning werd opgerold, was volgens het Openbaar Ministerie een 'enorm risico' voor de wijk Laakkwartier. Bewoner Maikel S (38), die zijn huis beschikbaar had gesteld aan drugscriminelen, zegt dat hij niet wist dat ze er met gevaarlijke stoffen werkten.

'Ik voel me door hen zwaar in de maling genomen', vertelt hij de rechtbank in Den Haag donderdag. 'Als ik maar iets had geweten van die gevaarlijke stoffen, dan had ik ze eruit gegooid. Ik had dat nooit geaccepteerd.'Maikel S. had een schuld bij zijn cocaïnedealer, die kon hij aflossen door zijn woning beschikbaar te stellen voor de wietteelt. Dat deed hij. Toen de dealer vorig jaar aan hem vroeg of ze in een kamertje ook wiet mochten drogen, zag S. daar ook geen bezwaar in. In de weken daarna kwam S. naar eigen zeggen amper thuis, zodat hij ook niet zag wat zijn gasten er uitspookten.Op 26 mei viel de politie het pand aan de Ernest Staasstraat binnen . Er werd vijftien kilo cocaïne aangetroffen, met een straatwaarde van ongeveer een miljoen euro, en ook een kleine duizend liter chemicaliën. Die werden er gebruikt voor het maken van de cocaïne.'Het veroorzaakte verschrikkelijk veel explosie- en brandgevaar voor de hele wijk', zegt de officier van justitie over de chemicaliën. Een hoogwerker moest eraan te pas komen om de jerrycans met gevaarlijke stoffen veilig uit het huis te halen. Politieagenten trokken speciale gaspakken aan.Na de politie-inval werden drie verdachten aangehouden , onder wie Maikel S. Het verhaal dat hij toen vertelde, wijkt af van zijn verhaal bij de rechtbank. Tijdens het politieverhoor zei hij wel degelijk te weten dat de drugscriminelen meer deden in zijn huis dan wiet telen en drogen. De officier van justitie houdt de Hagenaar aan die verklaring.'Verdachte had wetenschap dat het om harddrugs ging', meent de aanklaagster. Ze beschuldigt hem van medeplichtigheid aan de fabricage van cocaïne en de wietteelt. Ze eist tegen S. een celstraf van 3,5 jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk.Uitspraak van de rechtbank over twee weken.