Leids duo aangehouden voor handel in anabolen steroïden

Bodybuilding (Arcieffoto: ANP) Politie neemt auto verdachten anabolenhandel in beslag | Foto: Politie

DEN HAAG - Een man van 37 en een vrouw van 74 uit Leiden zijn dinsdag aangehouden op verdenking van handel in anabolen steroïden. Dat heeft de politie donderdag bekendgemaakt. De twee werden aangehouden in een huis op de Azurietkade in Leiden.

Geschreven door Sander Knura

Na de arrestatie is het huis van de verdachten doorzocht. Dat leverde 20.000 euro contact geld en twaalf dozen geneesmiddelen op. De spullen zijn in beslag genomen voor onderzoek. Ook heeft de politie een auto in beslag genomen.



De twee verdachten werden meegenomen om verhoord te worden. De politie onderzoekt de rol van het duo in de handel in anabolen. De middelen worden door sporters gebruikt om hun prestaties te verhogen.