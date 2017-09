Vier jaar cel geëist voor doodschudden dochtertje

DEN HAAG - Voor het doodschudden van zijn baby is tegen de 27-jarige Rudolp H. in hoger beroep vier jaar celstraf geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. Hij zou in 2012 zijn nog geen vier maanden oude dochtertje zodanig hebben geschud dat zij twee dagen later overleed aan meerdere zware letsels. Hagenaar H. werd bekend als ronselaar voor de Jihad en stond daarvoor ook al voor de rechter.

H. was eerder veroordeeld tot twee jaar celstraf voor het doodschudden van zijn baby. Hij ontkende en ging in beroep. Hij veronderstelde dat zijn anderhalf jaar oude zoontje, dat in de box lag, mogelijk betrokken was bij de dood van de baby.Maar de advocaat-generaal acht dit uitgesloten, gezien de letsels van het slachtoffertje. Het geweld dat op haar was uitgeoefend, was volgens de aanklager extreem: te vergelijken met een zwaar verkeersongeval.De moeder was op het moment van het geweld weg maar toen ze thuis kwam, was de baby niet meer wakker te krijgen en voelde slap aan. Pas in de avond zocht de moeder medische hulp en werd de baby naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de aanklager heeft H. nog eens extra leed bij zijn vrouw veroorzaakt, niet alleen omdat hij twijfel blijft zaaien, maar ook omdat zij zelf een tijdje vast heeft gezeten.In verband met de latere jihad-acties van H. was de zitting van het hof in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. H. - alias Abou Suhayb - is een bekeerling en zou fungeren als mediaman van een criminele organisatie in Den Haag (met jihadronselaar Azzedine C. als hoofdverdachte) die jongeren ertoe aanzette om in IS-gebied te gaan strijden.