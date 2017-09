Bekende Westlanders worden taalmaatje van statushouders

WESTLAND - Bekende en minder bekende Westlanders zijn de komende drie maanden taalmaatje voor een statushouder. Dat betekent dat ze elke week optrekken met een vluchteling om die te helpen met het leren van Nederlands en ze wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving. Donderdag krijgen de taalmaatjes zelf een cursus.

In die cursus draait het om praktische zaken als wat ga je bespreken, waar ga je elkaar ontmoeten en waar hebben mensen behoefte aan. Het project is een initiatief van onder meer de bibliotheek, de gemeente en Vluchtelingenwerk. Onder meer AD-vlogger en WOS-presentator Alphons de Wit is één van de taalmaatjes.'Het is leuk, en ook wel een beetje spannend', vertelt directeur Renske van Rooij van de bibliotheek Westland . 'Je leert een andere cultuur kennen, en je helpt tegelijkertijd iemand.' Van Rooij hoopt dat het idee om bekende Westlanders in te schakelen ook andere mensen weer over de drempel trekt om taalmaatje te worden. 'Onbekend maakt vaak onbemind. En op deze manier leer je de nieuwe Westlanders kennen.'Koos Verbeek, vicevoorzitter van het parochiebestuur van de katholieke kerk in Poeldijk, is één van de kersverse taalmaatjes. Hij ziet het helemaal zitten. 'Het is toch mooi om zo nieuwe mensen te leren kennen en mee te werken aan het westland van de toekomst. Ik hoop dat hij wat van mij leert, en dat ik ook wat van hem kan leren', zo zegt hij.'Hem' is Ablelom Teklai uit Eritrea. Hij woont pas kort in het Westland en z'n Nederlands is nog niet goed. Hij heeft zin in de ontmoetingen met Verbeek: 'Koos, boeken, Nederlands, help', zo doet hij zijn best.Gaan de statushouders eigenlijk Algemeen Beschaafd Nederlands leren, of toch Westlands? 'Ja, Westlands natuurlijk,' lacht biebdirecteur Van Rooij. Maar dat is natuurlijk ook Nederlands, met een aantal prachtige eigen woorden.'