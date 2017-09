Den Haag dringt aan op oplossing voor personeelstekort bij ambassadebewaking

DEN HAAG - Den Haag heeft een 'dringend verzoek' gedaan aan de korpschef van de nationale politie om het personeelstekort bij de afdeling bewaken en beveiliging (ABB) op te lossen. De dienst houdt zich onder meer bezig met het bewaken van ambassades in Den Haag.

Uit antwoorden op raadsvragen, die het CDA in de Haagse gemeenteraad stelde nadat Omroep West onthulde dat in de zomer hiervoor ook rechercherus werden ingezet, blijkt ook dat politievrijwilligers ingezet kunnen worden voor bewakingstaken.De dienst (ABB) kampt al jaren met een personeelstekort. Deze zomer was de nood zo hoog dat ook de dienst regionale recherche (DRR) mensen moest leveren , zodat agenten op de wijkbureaus ontlast konden worden.Het ging om 211 bewakingsdiensten per maand, die ingevuld werden door specialistische rechercheurs en mensen van de vreemdelingenpolitie. Ook mensen van digitale opsporing, forensische opsporing en team observatie moeten ambassades in de gaten houden.Ondanks de inzet van deze rechercheurs om ambassades te bewaken, garandeerde de Haagse politiechef Paul van Musscher dat 'werk met de hoogste prioriteit uitgevoerd kan worden.'