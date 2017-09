Ronnie van jarige Gemiva verkoopt wijn om zijn moeder in Frankrijk te bezoeken

Collega’s Connie van Seggelen en Annemarie ter Haar adopteerden Ronnie’s wens om zijn moeder in Frankrijk te bezoeken

DEN HAAG - De Gemiva-SVG Groep uit Den Haag bestaat dit jaar 50 jaar... Ter ere van dit jubileum konden de cliënten (mensen met een beperking) wensen indienen. Alle medewerkers doen hun best deze wensen te vervullen. Ronnie wil nog een keer naar zijn moeder.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Er zijn zo'n 50 wensen ingediend door clienten, die medewerkers van Gemiva kunnen verwezenlijken. De wens van Ronnie is om nog één keer zijn moeder te bezoeken in het verpleeghuis in Frankrijk. Ze woont in de Dordogne. Collega’s Connie van Seggelen en Annemarie ter Haar adopteerden Ronnie’s wens. Ze gaan hem helpen zijn wens te verwezenlijken.



Om het uitje te bekostigen hebben ze Ronnies Wenswijn in het leven geroepen. 'We vonden het een mooie specifieke en bijna niet verwezelijke wens. Daar willen we voor gaan', zegt Connie.



Een fles Ronnies Wenswijn kost €9,95 en is te koop in de supermarkt op Swetterhage (Blankaartweg 2 in Zoeterwoude-Dorp), in de winkel van Uit de Kunst (Korevaarstraat 30 in Leiden) en bij de bakgroep van Jottem (Nachtegaallaan 41-43 in Leiden). Ook is de wijn verkrijgbaar tijdens de L’ei Hallenmarkt op 16 september in Leiderdorp en te bestellen per e-mail via connie.van.seggelen@gemiva-svg.nl