Bewoners Walnootstraat in Den Haag klagen over geparkeerde campers in de buurt

Er groeit een hoop onkruid onder de campers.

DEN HAAG - Bewoners van de Walnootstraat in Den Haag beklagen zich over geparkeerde campers die voor hun deur staan. Eigenaren van de voertuigen profiteren van het feit dat die locatie één van de laatste plekken in de omgeving is waar geen betaald parkeren is ingevoerd. Zij gebruiken de straat als een stalling.





Een straatgenoot stelt dat hij de oplossing wel weet: scan de kentekens. 'Komt-ie niet uit de buurt? Zet er een waarschuwing op. En klaar.' Een buurvrouw hoopt dat de mensen om wie het gaat hun camper verplaatsen. 'Pak je verantwoordelijkheid,. En als dat niet lukt en de mensen zijn daar eigenwijs in, dan moet de gemeente maar ingrijpen.'



In overtreding



De gemeente Den Haag laat in een reactie weten dat de eigenaren van de campers en caravans inmiddels een brief hebben gekregen. Ze zijn in overtreding omdat je maximaal drie dagen ergens mag parkeren. De vakantievehicles moeten dus weg.



