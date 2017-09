Toekomst Zuiderstrandtheater op Scheveningen verdeelt Haagse coalitie

DEN HAAG - De Haagse coalitie is verdeeld over de toekomst van het Zuiderstrandtheater op Scheveningen. De Haagse Stadspartij (HSP) wil dat het theater behouden blijft en ook de VVD heeft daar wel oren naar. CDA en D66 zijn fel tegen.

Het Zuiderstrandtheater bij Duindorp is in 2013 gebouwd als tijdelijke oplossing voor het Residentie Orkest, het Dans-en Muziekcentrum en het Nederlands Danstheater. Deze gezelschappen krijgen in 2019 een gloednieuw onderkomen op het Spuiplein, het onderwijs- en cultuurcomplex (OCC).Het Zuiderstrandtheater is de alternatieve plek waar de culturele organisaties terecht kunnen tijdens de bouw van het cultuurcomplex.Volgens de HSP is het Zuiderstrandtheater inmiddels een grote hit . 'De culturele functie op die plek werkt', zei HSP-fractievoorzitter Peter Bos tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. 'Er zijn veel bezoekers en Scheveningers hebben het theater in hun hart gesloten.'Daarom vindt Bos dat het behouden moet blijven. 'Slopen zou dom en zonde zijn. Ik vind dat het gemeentebestuur samen met de Scheveningers op zoek moet gaan naar een plan om het Zuiderstrandtheater te behouden.' Ook de VVD vindt dat er een onderzoek moet komen. 'Het is een succes', zei VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf. 'Het zou goed zijn als het college onderzoekt of het Zuiderstrandtheater kan blijven. In Katwijk wordt een vliegtuighangar al jarenlang gebruikt voor een succesvolle musical.'Maar met coalitiegenoten D66 en CDA valt niet te praten over behoud. 'Het theater is lelijk op die plek', reageerde CDA'er Cees Pluimgraaff. 'Daarnaast vertrekken de gezelschappen weer als het OCC is geopend en dan blijft er te weinig programma over.' Het CDA wil dat de locatie een maritieme functie krijgt.Ook D66 ziet niets in een nieuwe toekomst voor het Zuiderstrandtheater. 'De HSP zegt dat slopen dom is, D66 vindt dat behoud dom is', zei D66'er Dennis Groenewold. 'Het theater is voor de tijdelijkheid gebouwd. Het gebouw kan dus niet jarenlang mee. Als je het wil behouden dan moet je veel aanpassingen aan het pand doen en dat kost veel geld.'Wel vindt D66 dat het college moet kijken of er op de locatie een culturele functie kan blijven, ook na het verdwijnen van het Zuiderstrandtheater. 'Wij zijn voor havengebonden activiteiten op deze plek. Maar het zou goed zijn als er zo af en toe ook culturele activiteiten gehouden kunnen worden.'Wethouder Karsten Klein (CDA) is niet van plan om het Zuiderstrandtheater te laten staan. Uit onderzoek dat het college heeft laten uitvoeren blijkt dat sloop de voorkeur heeft. De constructie van het gebouw zou niet stevig genoeg zijn en ook het parkeren in de omgeving blijft een probleem. Klein wil de plek een maritieme functie geven.