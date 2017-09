Schep kroos uit je sloot!

Gezond slootwater is van belang voor een gezonde leefomgeving (Foto: Pixabay)

DELFT - De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert een actie kroos scheppen. Op donderdagavond 14 september kan iedereen de handen uit de mouwen steken en ontdekken hoe het komt dat er kroos groeit en waarom het niet goed is voor het slootleven.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Gezond slootwater is van belang voor een gezonde leefomgeving. Kroos heeft een nadelige invloed op het slootleven, omdat het geen licht doorlaat. Tijdens de actie ontdek je hoe het komt dat er veel kroos groeit, wat dat betekent voor het leven in de sloot en wat voor invloed dat heeft op ons. Het project Kroos scheppen in Tanthof is een samenwerking tussen de gemeente Delft en de KNNV afdeling Delfland.



Met het kroos scheppen wil de gemeente Delft bewoners meer betrekken bij hun eigen woonwijk en leefomgeving. Ook is de actie bedoeld om het effect van het scheppen op de waterkwaliteit te meten.



Hoe en wanneer? Donderdagavond van 19:00 tot uiterlijk 20:30 uur. Meld je aan op kroosscheppenintanthof@gmail.com voor meer informatie en het verzamelpunt. De KNNV zorgt voor materiaal. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.