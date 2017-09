Na jaren van bezuinigen kan Delft nu weer investeren: ozb omlaag, meer geld voor groen en wegen

DELFT - De jaren van schrappen en bezuinigen in Delft zijn voorbij. Komend jaar gaat de onroerendezaakbelasting (ozb) omlaag, wordt de hondenbelasting wordt definitief niet ingevoerd en kan er weer geld worden uitgegeven aan onderhoud van groen, wegen en fietspaden. Ook krijgen welzijn, sportclubs en bijvoorbeeld de bibliotheek DOK weer meer steun. 'Ik ben blij en trots', aldus wethouder Aletta Hekker (D66) donderdag bij het presenteren van de gemeentelijke begroting voor volgend jaar.

Het contrast met drie jaar geleden is enorm. Toen moest dezelfde wethouder bij het presenteren van een begroting melden dat Delft vanwege financiële problemen onder preventief toezicht van de provincie kwam te staan. De gemeente kreeg de begroting niet meer sluitend en moest keihard ingrijpen . Een te optimistische raming van de opbrengsten van de bouw in de spoorzone en andere plekken in de stad zorgde ervoor dat Delft op de rand van de financiële afgrond terechtkwam.Maar door dat stevig saneren , het uitsmeren van de bijdrage aan de tunnel over tachtig jaar én het aantrekken van de economie, is Delft weer uit het dal. 'We hebben nu een solide, sluitende begroting en kunnen weer verder', constateert Hekker.Verder dus. En daar hoort bij dat er een fonds komt waar de gemeente nu al 45 miljoen euro in stopt om daarmee in de toekomst grote projecten te betalen. Dat idee komt voort uit het advies van de voormalig burgemeester van Den Haag , Wim Deetman. Hij adviseerde Delft om zich te richten op kennis en vernieuwing. De stad zou dé 'broedplaats' van de technische kenniseconomie moeten worden Op basis daarvan werd een agenda voor de stad opgesteld. Samen met partners als woningbouwcorporaties, de provincies, Metropoolregio en de TU wil de gemeente flink investeren. De Schieoevers worden bijvoorbeeld verder ontwikkeld, waarbij er ook wellicht meer bruggen over het water komen. De bedoeling is dat ook partners geld in dat fonds gaan stoppen. Als alle wensen van de gemeente worden gerealiseerd, is over een periode van twintig jaar 1,4 miljard euro nodig.Uit de gepresenteerde begroting wordt duidelijk dat de stad de komende jaren een positief saldo heeft van vier tot zes miljoen euro op een totaal van 340 miljoen. Wel is er volgens de wethouder nog een aantal risico's. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg (de WMO en jeugdhulp). Dat komt omdat de inkomsten van het Rijk onzeker zijn en door de groeiende vraag naar hulp. Vandaar dat het volgens Hekker verstandig is om goede reserves op te bouwen. ‘We blijven behoedzaam en moeten goed op de centen blijven passen.'De wethouder zei ook dat de spoorzone dit jaar grotendeels af is en wordt opgeleverd. Dat gaat worden gevierd met een 'mooie manifestatie'.Hekker maakte als wethouder moeilijke jaren mee. Maar verklaarde nu 'het huishoudboekje schoon op te leveren' aan een eventuele opvolger. Zij liet daarbij ook doorschemeren dat zelf graag te zijn. 'Ik zou zo weer doorwillen.'