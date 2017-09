Vreugde en verdriet bij opening Hudson's Bay in Den Haag

DEN HAAG - Onder veel belangstelling en luid gejuich is warenhuis Hudson's Bay donderdagochtend in Den Haag geopend. Voor de tweelingzussen Ria en Thea van Baarlen (71) bracht dat gemengde gevoelens met zich mee. Zij werkten meer dan veertig jaar in het oude pand van de V&D.

'Het doet nog steeds pijn', zeggen de gepensioneerde zussen, terwijl ze een beetje verdwaald door hun oude werkplek lopen. Volgens hen durfden veel van hun ex-collega's niet naar de opening van Hudson's Bay te komen omdat ze het te pijnlijk zouden vinden. Er zijn ook bijna geen oud-medewerkers van het failliete V&D teruggekomen in het gloednieuwe gebouw , waarvan alleen de betonnen vloer en steunpilaren zijn overgebleven.Al een halfuur voor de opening staat er een rij mensen aan de Grote Markstraat. 'Het is echt heel mooi', aldus Thea van Baarlen. 'Of het succesvol is, daar heb ik mijn twijfels over. Ik gun het de mensen die hier werken van harte. Maar er is heel veel verdriet over. En dat is ook niet meer weg te krijgen, denk ik.'