Partij voor de Dieren wil dat gemeente werk maakt van asbestdaken

Christine Teunissen. (Foto: Willem-Jan Schipper)

DEN HAAG - De Partij voor de Dieren (PvdD) in de Haagse gemeenteraad wil dat er in de stad zo snel mogelijk begonnen wordt met het verwijderen van asbestdaken. De fractie heeft vragen gesteld aan het college. In 2015 stemde de ministerraad in met het plan om alle asbestdaken in 2024 weg te hebben. Maar, zo zegt de PvdD, de verwijdering van de daken in Den Haag heeft voor de gemeente nog 'weinig urgentie'.





'Asbest op daken verweert op termijn en vormt dan een gezondheidsrisico voor omwonenden. Snel weg ermee, dus', zegt Teunissen.



Plan van aanpak



Ook zou er volgens Teunissen geen plan van aanpak vanuit de gemeente klaarliggen. Dit terwijl dat in de gemeente Utrecht wel het geval is.



Teunissen: 'Het verwijderen van asbest van daken biedt een uitgelezen kans om de daken ook op andere manieren toekomstbestendig te maken, met bijvoorbeeld dakisolatie, zonnepanelen of een groene inrichting.'



