Katwijk heeft schoonste 'drukke' strand van Nederland

KATWIJK - Het schoonste 'drukke' strand van Nederland is dit jaar enkele honderden meters verschoven. In 2016 won Noordwijk de door de ANWB uitgereikte prijs bij de Schoonste Stranden-verkiezing. Dit jaar heeft Katwijk de prijs binnengesleept. Dat heeft de gemeente Katwijk donderdag bekendgemaakt. In de verkiezing van álle badplaatsen staan de Katwijkers dit jaar op een vijftiende plek.

In de categorie 'schoonste drukke strand' is Katwijk dit jaar elf plaatsen gestegen. Iets waar de gemeente, vanzelfsprekend, erg blij mee is. 'Ons doel was om dit jaar hoger te eindigen. Dat is gelukt', zegt wethouder Jacco Knape. 'Ik ben trots op deze prijs. Het Katwijkse strand wordt elk jaar een stukje schoner.'Volgens de organisatie van de verkiezing zijn de stranden in Nederland de afgelopen tien jaar twee keer zo druk geworden. Toch worden onze stranden steeds schoner. Al blijven met name vooral sigarettenpeuken een probleem. In Katwijk is daarom dit jaar een proef gehouden met een nieuwe wegwerpstrandasbak, aldus de gemeente.