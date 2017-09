Derde vrouw voor Team AkzoNobel in Volvo Ocean Race

DEN HAAG - Schipper Simeon Tienpont heeft zijn bemanning voor de Volvo Ocean Race opnieuw uitgebreid met een vrouw. De kapitein van Team AkzoNobel selecteerde de pas 23-jarige Emily Nagel uit Bermuda, die zich de jongste zeilster in de komende editie van de zeilrace om de wereld mag noemen. Tienpont nam met Annemieke Bes en de Braziliaanse Martine Grael eerder al twee vrouwen op in zijn ploeg, die nu uit elf personen bestaat.

De Nederlandse schipper leerde Nagel dit jaar kennen bij de prestigieuze America's Cup. 'Wij waren op zoek naar een sterke vrouw met veel technische vaardigheden, die goed in de huidige groep zou passen. Door haar ervaring in de America's Cup weet ze hoe een professioneel zeilteam opereert', aldus Tienpont.De zeilster uit Bermuda trainde de afgelopen twee maanden al mee met Team AkzoNobel. De eerste etappe van de Volvo Ocean Race begint op 22 oktober en gaat van Alicante naar Lissabon. De zeilrace eindigt in juni volgend jaar in Den Haag.