TEAN International: Thiemo de Bakker en Carlos Berlocq bezwijken

ALPHEN AAN DEN RIJN - Twee topfavorieten voor de titel bij TEAN International zijn donderdag in de tweede ronde gestrand. Thiemo de Bakker uit 's-Gravenzande, die 374ste staat op de wereldranglijst, kreeg op het Alphense challengertoernooi in drie sets klop van de Duitser Yannick Maden (185ste): 7-5, 6-7, 6-1.

Ook de als eerste geplaatste Argentijn Carlos Berlocq is al naar huis gestuurd. De mondiale nummer 95 verloor met 3-6, 6-3, 6-3 van Kamil Majchrzak (251ste) uit Polen.Tallon Griekspoor (343ste) heeft als enige Nederlander de laatste acht gehaald. Hij versloeg de als tweede gerangschikte Pedro Sousa uit Portugal (127ste) verrassend in drie sets: 1-6, 6-0, 7-6.In de kwartfinales neemt Griekspoor het op tegen de Duitse qualifier Kevin Krawietz. Voormalig wereldtopper Tommy Robredo uit Spanje treft de Belg Julien Cagnina, Machjrzak ontmoet Jurgen Zopp (Estland) en er is een Duits onderonsje tussen Maden en Oscar Otte.