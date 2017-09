Foodfestival TREK voor vierde keer neergestreken in Westbroekpark

Foto: Peter Lodder

DEN HAAG - Food Truck Festival TREK is donderdag van start gegaan in Den Haag. Vier dagen lang is het Westbroekpark omgetoverd in een groot openluchtrestaurant. Het rondreizend culinair festival is gratis toegankelijk.





Den Haag is de laatste stad waar het foodfestival neerstrijkt. TREK is op 11 mei begonnen in Rotterdam en vervolgens werden de tenten opgeslagen in Maastricht, Nijmegen, Utrecht, Eindhoven, Enschede, Den Bosch en Amsterdam.



Vierde jaar op rij



Het evenement wordt voor het vierde jaar op rij georganiseerd. Vorig jaar trok TREK volgens de organisatie in totaal bijna 300.000 bezoekers.



Bezoekers van TREK, Nederlands grootste rondreizend foodfestival, krijgen een mix van eten en drinken met cultureel vermaak geserveerd. Zo zijn er mobiele foodtrucks en worden er allerlei optredens verzorgd; van theater tot kleinkunst en van oude kermisklassiekers tot livemuziek.