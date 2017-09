Hoe kunnen gehandicapte kinderen schaatsen? Studenten breken het hoofd

DEN HAAG - Op de Haagse Hogeschool is donderdag een project van start gegaan waarmee zwaar gehandicapte kinderen kunnen leren schaatsen. Het is een initiatief van de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten. In samenwerking met de TU Delft gaan studenten van de Haagse Hogeschool een hulpmiddel ontwikkelen dat schaatsen mogelijk moet maken.

Aan het project werken zo'n 120 eerstejaarsstudenten van de opleiding Bewegingstechnologie mee. Ze gaan in groepjes ontwerpen maken die zwaar gehandicapte kinderen kunnen helpen bij het schaatsen. De beste ontwerpen worden uiteindelijk na zestien weken uitgewerkt tot een concreet model dat in productie wordt genomen. 'We hebben al wat ideeën voor ontwerpen', laat student Huub weten.'We kijken eerst wat de gehandicapten kinderen voor wie wij een ontwerp maken allemaal nog precies kunnen en wat niet. Uiteindelijk gaan we daar het ontwerp op aanpassen', verklaart medestudent Marieke. 'Als het kind bijvoorbeeld door de handicap niet zelf kan remmen met schaatsen, kunnen we kijken of we iets kunnen maken waardoor het kind met de hand kan afremmen', vult Huub aan.Hans Willink, voorzitter van de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten, is dolblij met het project: 'In Den Haag alleen al zijn 100.000 mensen met een beperking. We gaan iets geweldigs maken voor zo'n mooie doelgroep. Wat de studenten gaan doen, is onbetaalbaar. Kinderen gelukkig maken, dat is zo waanzinnig. Het is er op hele wereld nog niet. We gaan onderdeel zijn van een mooi wonder. Zodat over een jaar dromen uitkomen.'