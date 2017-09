'Hilarisch en dolkomisch': Hagenaars genieten van gratis Shakespeare-voorstelling

DEN HAAG - Zo'n 700 Hagenaars mochten donderdagavond gratis naar de Koninklijke Schouwburg, naar de première van de voorstelling Het Verzamelde Werk van William Shakespeare (ingekort) van het Nationale Theater. Het was een cadeau van het Nationale Theater, dat op 1 januari van dit jaar ontstond uit een fusie tussen het Nationale Toneel, de Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui.

Geen bobo’s op de première van deze hilarische voorstelling, waarin alle stukken en personages van Shakespeare in een razend tempo voorbij vliegen. 'We willen heel erg graag laten zien aan de stad dat wij er ook voor hen zijn', zegt Cees Debets, directeur Programmering van het Nationale Theater.'Op het plafond van de Koninkijke Schouwburg staan de letters SPQH. Dat betekent: voor de burgers. Niet alleen voor het bestuur, maar ook voor de burgers van Den Haag. Vanavond is echt zo’n moment dat we dit aanbieden aan de stad.'En daarom zijn er diverse groepen mensen uitgenodigd voor de premiére, zoals mensen uit ziekenhuizen en het onderwijs, maar ook vrijwilligers van diverse organisaties. Zij zien hoe acteurs Bram Suijker, Vincent Linthorst en Jappe Claes met z’n drieën alle stukken en alle personages van Shakespeare tot leven brengen. 'Het hele oeuvre van Shakespeare komt langs', zegt Debets. 'Het is buitengewoon komisch, hilarisch en soms ook heel erg ontroerend'.Het cadeau van het Nationale Theater valt goed bij het publiek. 'Het is heel erg leuk', zegt een blonde dame. 'Ik ben heel blij met het cadeau.' Ook een andere vrouw is enthousiast: 'Als je nog helemaal niets kent van Shakespeare zou ik zeker gaan.' 'Het is hilarisch, dolkomisch', zegt een andere gast. 'Totaal anders dan ik had verwacht.'Voor de gelegenheid wordt er tijdens de pauze ook Shakesbeer geschonken. Want: to beer or not to beer, that’s the question.Het Verzamelde Werk van William Shakespeare (ingekort) is vrijdag 8 en zaterdag 9 september te zien in de Koninklijke Schouwburg. Daarna wordt er getoerd door het hele land. Van 22 tot en met 30 september en van 17 tot en met 19 november keert het Nationaal Theater terug naar de thuisbasis in Den Haag: de Koninklijke Schouwburg.