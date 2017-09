Kilo's drugs gevonden tussen bloemen

Kratten met bloemen op bloemenveiling FloraHolland. (Archieffoto)

RIJNSBURG - Bij veiling FloraHolland in Rijnsburg is donderdag ruim 25 kilo harddrugs gevonden. De drugs - waarschijnlijk cocaïne - zaten verstopt in meerdere dozen met bloemen, meldt de politie.





Een woorvoerder van Royal FloraHolland laat vrijdag weten dat er 'wel eens eerder', drugs gevonden is op veiling, maar dat het niet vaak gebeurt.



LEES OOK: FloraHolland stelt online veilen uit

De drugs zijn in beslag genomen. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. De recherche is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen.Een woorvoerder van Royal FloraHolland laat vrijdag weten dat er 'wel eens eerder', drugs gevonden is op veiling, maar dat het niet vaak gebeurt.