Bestelbus uitgebrand in Moerkapelle

Foto Marofer

MOERKAPELLE - In Moerkapelle is in de nacht van donderdag op vrijdag een bestelbusje in vlammen opgegaan.





Het busje stond geparkeerd naast een woning aan de Mauritsstraat. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar de woning. De oorzaak van de brand is niet bekend.





Volgens persbureau Marofer heeft een man brandwonden opgelopen. Hij is behandeld in de ambulance aan zijn verwondingen.