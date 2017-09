Steeds meer hotelovernachtingen, Den Haag in trek

REGIO - Overnachten in een Zuid-Hollands hotel wordt steeds populairder. Het aantal overnachtingen was in de eerste helft van dit jaar 12 procent hoger dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In heel Nederland groeide het aantal hotelovernachtingen met 9 procent. Deze groei is vooral te danken aan buitenlandse gasten. Amsterdam is het meest in trek. De stad is goed voor ruim een derde van alle overnachtingen: 7,6 miljoen in totaal.Ook Den Haag was in trek. In de eerste helft van dit jaar overnachtten 826.000 mensen in de stad, dit is 13 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar.