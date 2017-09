HDM aast op revanche in hockeyderby tegen HGC

Foto: Orange Pictures

REGIO - Het hockeyseizoen voor de heren begint dit weekend in Wassenaar met de derby tussen HGC en HDM. Voor de bezoekers uit Den Haag is het een mooie gelegenheid om revanche te nemen, want in de voorbereiding verloor HDM kansloos met 3-0 van de buurman.





Een mooiere seizoensopening had HDM zich niet kunnen wensen met het duel tegen



Afgelopen seizoen promoveerde HDM naar de hoofdklasse , maar de Haagse club wil geen grijze muis zijn op het hoogste niveau. 'Je kunt als het 1-1 staat natuurlijk laf achterin blijven hangen en hopen dat je een punt binnenhaalt. Maar als je zelf scoort, krijg je er drie en zet je grotere stappen', zegt HDM-speler Kieran Dartee in TV West Sport.Een mooiere seizoensopening had HDM zich niet kunnen wensen met het duel tegen buurman HGC in het vooruitzicht. Coach Ronald Hugers: 'Ik voel wel die rivaliteit. Het is dicht bij elkaar dus er zal veel publiek zijn. HGC heeft ons in de voorbereidingscup met 3-0 verslagen, dus zij zijn in een hallelujastemming. Ik ben benieuwd.'