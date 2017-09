Kaarten Anouk massaal aangeboden: voor 5 euro ben je erbij

DEN HAAG - Bezoekers bieden massaal hun kaarten aan op Ticketswap voor het uitverkochte strandconcert van Anouk. Voor 5 euro kun je er vrijdagavond bij zijn als de Haagse optreedt bij Live on the Beach op Scheveningen. Dan moet je wel een beetje tegen water kunnen, want het gaat de hele avond regenen.

Ruim 600 kaarten worden op dit moment aangeboden op de verkoopsite voor concertkaartjes. De goedkoopste tickets zijn nu 5 euro, de originele ticketprijs is 38,75 euro. In totaal zijn er 25.000 kaarten voor het optreden van Anouk verkocht. Tijdens het concert kan het de hele avond regenen , zegt Omroep West-weerman Huub Mizee.Een van de verkopers van kaarten is Renée Schut-Verkuijlen uit Den Haag. Ze doet dat via Facebook. 'Vanwege het herfstachtige weer en de bakken met regen heb ik besloten om de kaarten te verkopen. Met dit weer zit je toch liever met een rood wijntje binnen thuis of in de kroeg dan dat je in de regen op een strand staat. We zetten vanavond wel een cd'tje van Anouk op.'Zaterdag - als Doe Maar optreedt - wordt iets beter weer verwacht, maar ook dan is het aan te raden een poncho mee te nemen. Paraplu's mogen niet het terrein op.