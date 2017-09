Zuiderpark in het teken van sportfestijn

DEN HAAG - Golf, sportvissen, badminton, tafeltennis of toch hoelahoep? Zaterdag wordt in het Haagse Zuiderpark door NOC*NSF en Albert Heijn het AH sportfestijn georganiseerd waarbij mensen verschillende sporten kunnen uitproberen.

Zowel op zaterdag 9 en zondag 10 september worden vanaf 10.00 uur 's ochtends door vijftig sportbonden verschillende sporten gepresenteerd. Ook kunnen bezoekers sporthelden als Ellen Hoog, Naomi van As en voetbalster Anouk Hoogendijk ontmoeten.Erik Lückers, woordvoerder van AH: 'Vier jaar geleden zijn NOC*NSF en Albert Heijn samen gaan zitten en hebben het doel opgesteld om een actievere levenstijl in Nederland te promoten. We willen dit doen door de drempel tot sport en beweging te verlagen."Ondanks dat het komend weekend gaat regenen heeft de organisatie vertrouwen in het evenement. 'Er zijn paraplus en poncho's, we hebben voor alles gezorgd', aldus Lückers.Bezoekers van het evenement wordt afgeraden om met de auto naar het evenement te komen vanwege de beperkte parkeermogelijkheid rondom het Zuiderpark. Kaarten voor het sportfestijn worden via de website voor de helft van de prijs aangeboden. Inschrijving voor de sportactiviteiten is niet nodig.