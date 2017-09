Strandconcert Anouk gaat door: voorprogramma geschrapt

DEN HAAG - Het strandconcert van Anouk tijdens Live on the Beach op Scheveningen gaat vrijdagavond gewoon door. Dat heeft de organisatie laten weten aan Omroep West. Wel wordt het voorprogramma geschrapt vanwege de slechte weersvoorspellingen.

'Helaas hebben we te maken met Hollands weer', zegt organisator Arwin Touw. 'Maar het concert gaat gewoon door. Wel schrappen we het voorprogamma met Friends of the family en de Haagse band Piñata. Daarvoor in de plaats wordt muziek van Radio Veronica gedraaid.'Dat het slecht weer wordt en daardoor veel mensen hun kaarten dumpen, is volgens Touw jammer, maar 'altijd het risico als je naar een openluchtconcert gaat. Het blijft natuurlijk wel Nederland en geen Curaçao'. Volgens de organisator heeft Anouk 'enorm veel zin in het concert' en krijgen de bezoekers die wél de regen doorstaan een mooie avond. Touw raadt de mensen aan poncho's mee te nemen en 'een zonnig gezicht op te zetten'. Paraplu's mogen niet mee het terrein op.