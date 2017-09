Herfst komt eraan: 5 tips om zichtbaarder te zijn op de fiets

DEN HAAG - De zomer loopt op zijn einde, de vakanties zijn afgelopen, de regen valt met bakken uit de lucht en de herfst staat weer voor de deur. Maar hoe zorg je nou dat je het best zichtbaar bent als je door weer en wind naar school of werk moet.

Dit weten we allemaal, maar het blijft belangrijk om te vermelden. Zorg voor licht op je fiets! Naast dat je 55 euro uitspaart als de politie ergens om een donker hoekje staat te controleren, ben je ook veel beter zichtbaar voor je medeweggebruikers. Gebruik je licht niet alleen met schemer of ’s nachts maar doe hem ook overdag aan! Zo ben je tijdens een storm nog steeds te zien.Wanneer je licht op je fiets hebt, zorg dan voor goed zichtbaar licht. Investeer in een brede of grote lamp die je op je stuur of achter op je bagagedrager kan klikken. Een klein lampje dat een klein stipje licht geeft is vaak niet te zien voor automobilisten.Let er ook op dat je je lampje niet aan je kleding hangt. Door de wind kan je sjaal, tas of jas er voorwaaien waardoor je toch niet zichtbaar bent.Naast licht voor op je fiets kan je natuurlijk ook je hele fiets zichtbaarder maken! Denk bijvoorbeeld aan reflectie op je banden of op je spatbord of kettingkast. Ook wanneer je reflectie op de bewegende delen van je lichaam plakt ben je beter zichtbaar. Zo maak je gebruik van een effect dat biomotion heet. Door aandacht te vestigen op de bewegende delen van je lichaam, zoals je armen, benen en voeten val je sneller op omdat mensen getraind zijn om beweging te herkennen.Natuurlijk kan je je fiets ook pimpen door hem in een neonkleur te verven. Hierdoor is je hele fiets in één keer zichtbaar wanneer een auto langs rijdt en met zijn koplampen op je schijnt. Een andere manier van pimpen, als je niet zo goed bent met verf, is een ‘spokelit’. Dit is een lampje die je tussen je spaken kan klemmen waardoor je niet alleen draaiend en flitsend licht op je fiets hebt, en dus zichtbaarder bent, maar het ziet er ook meteen cool uit.Naast goed zichtbaar zijn op de fiets ook nog droog aankomen op je werk? Kies dan een keer voor een neon gekleurde regenjas in plaats van een zwarte jas. Als je dan ook nog reflectie op je jas en je fiets hebt en je lichten aan ben je helemaal klaar om naar je werk of naar school te gaan!Let wel op: neon werkt helaas niet in het donker, deze kleur heeft UV licht nodig om opvallend te zijn.